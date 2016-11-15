Акинфеев, Жирков и Миранчук - в стартовом составе сборной России против Румынии

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Румынии. С первых минут на поле выйдут вратарь Игорь Акинфеев, защитник Юрий Жирков, а также хавбек Алексей Миранчук.

Встреча состоится в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Акинфеев – Семенов, Кутепов, Кудряшов – Самедов, Могилевец, Зобнин, Глушаков, Жирков – Миранчук – Кокорин.

Трансляция матча Россия - Румыния