17:53 | ФУТБОЛ — Сборная России

Акинфеев, Жирков и Миранчук - в стартовом составе сборной России против Румынии

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Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Румынии. С первых минут на поле выйдут вратарь Игорь Акинфеев, защитник Юрий Жирков, а также хавбек Алексей Миранчук.

Встреча состоится в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Акинфеев – Семенов, Кутепов, Кудряшов – Самедов, Могилевец, Зобнин, Глушаков, Жирков – Миранчук – Кокорин.

Трансляция матча Россия - Румыния

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Как закончится контрольный матч Россия - Румыния?
Победой России
27.1%
Нулевой ничьей
6.1%
Результативной ничьей
17.1%
Победой Румынии
49.6%
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КОММЕНТАРИИ (5)
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spartak-valuiky

Будет другая расстановка (слева-направо): 4 защитника- жир, Кутепов, Семёнов, кудряшов- зобнин, могилевец, глушак, самедов-миранчук-кокорин.

18:32

dina

Вместо Ко-ко лучше бы Панченко выпустил

18:10

честный человечишко

Ну вот, опять Му-Му в составе без Герасима(((

18:08

РусланИ

Кутепов и Зобнин становятся основными игроками сборной. Это радует.

18:06

marsey

на фига опять вратаря-дырку в состав? дал бы по тайму беленову и крицюку

18:00

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