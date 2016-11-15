Акинфеев, Жирков и Миранчук - в стартовом составе сборной России против Румынии

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Румынии. С первых минут на поле выйдут вратарь Игорь Акинфеев, защитник Юрий Жирков, а также хавбек Алексей Миранчук.
Встреча состоится в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.
Состав сборной России: Акинфеев – Семенов, Кутепов, Кудряшов – Самедов, Могилевец, Зобнин, Глушаков, Жирков – Миранчук – Кокорин.
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spartak-valuiky
Будет другая расстановка (слева-направо): 4 защитника- жир, Кутепов, Семёнов, кудряшов- зобнин, могилевец, глушак, самедов-миранчук-кокорин.
18:32
dina
Вместо Ко-ко лучше бы Панченко выпустил
18:10
честный человечишко
Ну вот, опять Му-Му в составе без Герасима(((
18:08
РусланИ
Кутепов и Зобнин становятся основными игроками сборной. Это радует.
18:06
marsey
на фига опять вратаря-дырку в состав? дал бы по тайму беленову и крицюку
18:00