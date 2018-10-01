Акинфеев в сборной: на уровне Шевченко и Вальдеррамы

Сегодня вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России. За национальную команду с 2004 по 2018 год он провел 111 матчей. Голкипер входит в число 464 футболистов мира, которые отыграли не меньше 100 встреч за сборные.

По данному показателю Акинфеев разделил 244-е место с еще семью футболистами: Бахой Абдель-Рахманом (Иордания), Джарахом Аль-Атики (Бахрейн), Карлосом Вальдеррамой (Колумбия), Рикардо Гарднером (Ямайка), Рашадом Садыговым (Азербайджан), Годфри Читалу (Замбия) и Андреем Шевченко (Украина).

Вальдеррама и Садыгов - рекордсмены своих сборных. Абдель-Рахман продолжает выступления и может улучшить показатели.

По играм за сборную России Акинфеев занимает второе место, уступая лишь Сергею Игнашевичу (127). Виктор Онопко за Россию отыграл 109 матчей и еще 4 - за сборную СНГ. На счету Олега Блохина 112 матчей за сборную СССР. (Никита Коновалов)

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