17:21 | ФУТБОЛ — ПФЛ

В ПФЛ подтвердили, что могут перенести тур зон "Запад" и "Центр" на весну

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Как уже сообщал "СЭ", последние в этом году туры в ПФЛ в зонах "Запад" и "Центр" могут быть перенесены на весну. Эту информацию подтвердил глава ПФЛ Андрей Соколов. Изначально 17-й тур в этих зонах был намечен на 11 и 12 ноября.

– Мы рассматриваем такую возможность - перенести последний (17-й) тур в этом году в зонах "Запад" и "Центр" на весну, – сказал Соколов. – Это связано с погодными условиями и с тем, что у большинства клубов отсутствует подогрев поля. А значит, есть риск срыва матчей. Думаю, в ближайшее время решение будет принято. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

ПФЛ перенесет тур на весну? 

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