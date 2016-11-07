В ПФЛ подтвердили, что могут перенести тур зон "Запад" и "Центр" на весну

Как уже сообщал "СЭ", последние в этом году туры в ПФЛ в зонах "Запад" и "Центр" могут быть перенесены на весну. Эту информацию подтвердил глава ПФЛ Андрей Соколов. Изначально 17-й тур в этих зонах был намечен на 11 и 12 ноября.

– Мы рассматриваем такую возможность - перенести последний (17-й) тур в этом году в зонах "Запад" и "Центр" на весну, – сказал Соколов. – Это связано с погодными условиями и с тем, что у большинства клубов отсутствует подогрев поля. А значит, есть риск срыва матчей. Думаю, в ближайшее время решение будет принято. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

ПФЛ перенесет тур на весну?