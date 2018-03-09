В "Мордовии" опровергли информацию о забастовке игроков

Председатель совета директоров "Мордовии" Станислав Лысов заявил, что игроки не устраивали бойкот в связи с задолженностями. Ранее в СМИ появилась информация, что игроки пропускают тренировки и отказались ехать на контрольный матч с пензенским "Зенитом" из-за долгов по зарплате.

- Есть один источник, который все это вбрасывает. Команда на тренировке, тренер сейчас позвонил и сказал, что они тренируются в полном объеме. Все нормально, а проблемы у всех есть, - цитирует ТАСС Лысова.

"Мордовия" лидирует в турнирной таблице группы "Урал-Приволжье" ПФЛ.