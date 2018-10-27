"Урожай" и "Чайка" продлили беспроигрышные серии на "Юге"

"Урожай" сыграл вничью в матче с "Легионом Динамо" в группе "Юг" - 1:1. В другой встрече "Чайка" одолела "Биолог-Новокубанск". Клубы из Краснодара и Песчанокопского не потерпели ни одного поражения в 14 играх сезона.

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Группа "Юг"

15-й тур

"Краснодар-3" (Краснодар) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 3:1 (1:0)

Голы: Пивоваров, 10 (1:0). Куражов, 49 (2:0). Кондрюков, 67 - с пенальти (2:1). Сабуа, 89 (3:1).

"Урожай" (Краснодар) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:1 (1:0)

Голы: Тесленко, 38 (1:0). Магомедов, 65 (1:1).

Удаление: Бендзь (У), 43.

"Волгарь" (Астрахань) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (1:0)

Гол: Локтионов, 17.

Удаление: Кочиев (С), 53.

"Спартак" (Нальчик) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:0 (1:0)

Голы: Салахетдинов, 32 (1:0). Бацев, 63 (2:0).

"Черноморец" (Новороссийск) - "Динамо" (Ставрополь) - 5:0 (3:0)

Голы: Гаранжа, 22 (1:0). Агаронян, 31 (2:0). Черткоев, 42 (3:0). Гаранжа, 58 (4:0). Лезгинцев, 80 (5:0).

"Ангушт" (Назрань) - "Дружба" (Майкоп) - 0:1 (0:1)

Гол: Конов, 22.

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:2 (0:1)

Голы: Крамаренко, 33 (0:1). Шахтиев, 59 (0:2).