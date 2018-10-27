"Урожай" и "Чайка" продлили беспроигрышные серии на "Юге"

"Урожай" сыграл вничью в матче с "Легионом Динамо" в группе "Юг" - 1:1. В другой встрече "Чайка" одолела "Биолог-Новокубанск". Клубы из Краснодара и Песчанокопского не потерпели ни одного поражения в 14 играх сезона.
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Юг"
15-й тур
"Краснодар-3" (Краснодар) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 3:1 (1:0)
Голы: Пивоваров, 10 (1:0). Куражов, 49 (2:0). Кондрюков, 67 - с пенальти (2:1). Сабуа, 89 (3:1).
"Урожай" (Краснодар) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:1 (1:0)
Голы: Тесленко, 38 (1:0). Магомедов, 65 (1:1).
Удаление: Бендзь (У), 43.
"Волгарь" (Астрахань) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (1:0)
Гол: Локтионов, 17.
Удаление: Кочиев (С), 53.
"Спартак" (Нальчик) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:0 (1:0)
Голы: Салахетдинов, 32 (1:0). Бацев, 63 (2:0).
"Черноморец" (Новороссийск) - "Динамо" (Ставрополь) - 5:0 (3:0)
Голы: Гаранжа, 22 (1:0). Агаронян, 31 (2:0). Черткоев, 42 (3:0). Гаранжа, 58 (4:0). Лезгинцев, 80 (5:0).
"Ангушт" (Назрань) - "Дружба" (Майкоп) - 0:1 (0:1)
Гол: Конов, 22.
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:2 (0:1)
Голы: Крамаренко, 33 (0:1). Шахтиев, 59 (0:2).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/south/