"Торпедо" и "Арарат" сыграли вничью, "Сокол" победил "Строгино"

В матче 22-го тура первенства России в ПФЛ в группе "Центр" саратовский "Сокол" обыграл на выезде "Строгино" со счетом 1:0. А московские "Торпедо" и "Арарат" сыграли вничью – 1:1.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

22-й тур

"Калуга" – "Энергомаш" (Белгород) – 1:2 (0:0)

Голы: Юшин, 52 (1:0). Семейкин, 63 (1:1). Калугин, 72 (1:2).

"Строгино" (Москва) – "Сокол" (Саратов) – 0:1 (0:0)

Гол: Бугаенко, 53.

"Ротор-Волгоград-2" – "Металлург" (Липецк) – 0:2 (0:2)

Голы: Чернышов, 9 (0:1). Иванников, 40 – с пенальти (0:2).

"Рязань" – "Динамо" (Брянск) – 1:2 (0:1)

Голы: Семин, 22 (0:1). Мистулов, 48 (1:1). Ляднев, 67 (1:2).

"Торпедо" (Москва) – "Арарат" (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: Изотов, 24 (1:0). Кацалапов, 25 (1:1).