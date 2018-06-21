"Сызрань-2003" стала очередным клубом, который прекратил существование

Футбольный клуб "Сызрань-2003" не стал подавать заявку на участие в первенстве России. Как сообщает официальный сайт клуба, команда прекращает свое существование. Причиной этого решения стало отсутствие финансирования и невозможность сформировать бюджет для участия в первенстве на следующий сезон.
В прошлом сезоне "Сызрань-2003" стала третьей в группе ПФЛ "Урал-Поволжье".
Ранее в это межсезонье существование прекратили "Тосно", "Амкар", "Кубань", "Энергомаш" и "Афипс".
Дополнительная информация
http://syzran-2003.ru/news/syzran-2003-prekrashchaet-svoe-sushchestvovanie.html