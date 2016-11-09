15:47 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Суд рассмотрит дело об избиении фанатами "Зенита" игроков питерского "Динамо"

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Уголовное дело в отношении семи фанатов "Зенита", обвиняемых в нападении на воспитанников детско-юношеской спортивной школы "Динамо" из Санкт-Петербурга в сентябре 2015 года, передано в Петроградский районный суд, сообщает сегодня пресс-служба суда.

Подсудимым вменяется "грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении к обществу, совершенное по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы, группой лиц по предварительному сговору".

Инцидент произошел 15 сентября 2015 года рядом со стадионом "Петровский" после матча ПФЛ между "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Карелией" (Петрозаводск).

Дополнительная информация

http://pgr.spb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=199

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

и трёх лет не прошло! глядишь, и на КДК слова Слуцкого про избиение судей рассмотрят через лет десять)

16:00

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