Суд рассмотрит дело об избиении фанатами "Зенита" игроков питерского "Динамо"

Уголовное дело в отношении семи фанатов "Зенита", обвиняемых в нападении на воспитанников детско-юношеской спортивной школы "Динамо" из Санкт-Петербурга в сентябре 2015 года, передано в Петроградский районный суд, сообщает сегодня пресс-служба суда.

Подсудимым вменяется "грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении к обществу, совершенное по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы, группой лиц по предварительному сговору".

Инцидент произошел 15 сентября 2015 года рядом со стадионом "Петровский" после матча ПФЛ между "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Карелией" (Петрозаводск).