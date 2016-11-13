"Ротор" обыграл владикавказский "Спартак"

"Ротор" в домашнем матче 16-го тура ПФЛ победил владикавказский "Спартак" - 1:0. Также побед добились "Краснодар-2", "Дружба", "Биолог-Новокубанск", СКА и "Черноморец".
ПФЛ
Зона "Юг
16-й тур
"Ротор" (Волгоград) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (1:0)
Гол: Николаев, 7.
"Краснодар-2" - "Армавир" - 1:0 (1:0)
Гол: Воробьев, 42.
Удаление: Борисов (Армавир), 89.
"Дружба" (Майкоп) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:0 (1:0)
Гол: Делок, 25.
Нереализованный пенальти: Обозный (Чайка), 37 (вратарь)
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Ангушт" (Назрань) - 1:0 (0:0)
Гол: Гудаев, 64 - с пенальти.
"Афипс" (Афипский) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:1 (1:0)
Голы: Хайманов, 31 - с пенальти (1:0). Кадимов, 82 (1:1).
СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 3:1 (1:1)
Голы: Курачинов, 3 (0:1). Арлашин, 31 (1:1). Рябоконь, 73 (2:1). Охрименко, 84 (3:1).
"Черноморец" (Новороссийск) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 3:0 (1:0)
Голы: Солтанов, 37 - с пенальти (1:0). Солтанов, 59 (2:0). Мулляр, 63 - в свои ворота (3:0).
Предупреждение: Кабулов, 22.
Удаление: Кабулов (Машук-КМВ), 36.
"Сочи" - "Кубань-2" (Краснодар) - 2:2 (1:0)
Голы: Юдин, 20 (1:0). Журавлев, 50 (1:1). Коновалов, 65 - с пенальти (1:2). Юдин, 90+3 (2:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/south/