"Ротор" обыграл владикавказский "Спартак"

"Ротор" в домашнем матче 16-го тура ПФЛ победил владикавказский "Спартак" - 1:0. Также побед добились "Краснодар-2", "Дружба", "Биолог-Новокубанск", СКА и "Черноморец".

ПФЛ

Зона "Юг

16-й тур

"Ротор" (Волгоград) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (1:0)

Гол: Николаев, 7.

"Краснодар-2" - "Армавир" - 1:0 (1:0)

Гол: Воробьев, 42.

Удаление: Борисов (Армавир), 89.

"Дружба" (Майкоп) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:0 (1:0)

Гол: Делок, 25.

Нереализованный пенальти: Обозный (Чайка), 37 (вратарь)

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Ангушт" (Назрань) - 1:0 (0:0)

Гол: Гудаев, 64 - с пенальти.

"Афипс" (Афипский) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:1 (1:0)

Голы: Хайманов, 31 - с пенальти (1:0). Кадимов, 82 (1:1).

СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 3:1 (1:1)

Голы: Курачинов, 3 (0:1). Арлашин, 31 (1:1). Рябоконь, 73 (2:1). Охрименко, 84 (3:1).

"Черноморец" (Новороссийск) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 3:0 (1:0)

Голы: Солтанов, 37 - с пенальти (1:0). Солтанов, 59 (2:0). Мулляр, 63 - в свои ворота (3:0).

Предупреждение: Кабулов, 22.

Удаление: Кабулов (Машук-КМВ), 36.

"Сочи" - "Кубань-2" (Краснодар) - 2:2 (1:0)

Голы: Юдин, 20 (1:0). Журавлев, 50 (1:1). Коновалов, 65 - с пенальти (1:2). Юдин, 90+3 (2:2).