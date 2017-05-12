Президент ПФЛ: "Матч "Домодедово" – "Солярис" будет доигран 18 мая"

Матч 22-го тура зоны "Запад" первенства России между "Домодедово" и "Солярисом" будет доигран 18 мая. 7 мая команды провели один тайм, а в перерыве инспектор встречи Игорь Лукин принял решение отменить матч, так как он не был согласован с полицией. После 45 минут счет был в пользу гостей – 2:1.

– 18 мая будет доигрываться второй тайм матча "Домодедово" – "Солярис", – сказал "СЭ" президент ПФЛ Андрей Соколов.

– Инспектор, прекративший игру в перерыве, объяснил свою позицию?

– Внятно ничего не сказал. Там и нечего было объяснять. Вина лежит на нем.

– Какие-то санкции в его отношении будут применены?

– Это вопрос не ПФЛ, а Департамента судейства и инспектирования. Они будут разбираться. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ПФЛ "Домодедово" - "Солярис" отменен в перерыве //

Президент ПФЛ: "Домодедово" "Солярис"? Отсутствие полицейских не основание для прекращения матча" //

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Инспектор матча "Домодедово" - "Солярис" отказался комментировать прекращение игры