Гендиректор "Домодедово": "Матч прервал неквалифицированный инспектор"

Генеральный директор "Домодедово" Александр Бронников в разговоре с корреспондентом "СЭ" заявил, что остановивший игру 22-го тура зоны "Запад" второго дивизиона против "Соляриса" инспектор Игорь Лукин не советовался при этом ни с руководителями, ни с лигой.

– Мы считаем, что ситуация обусловлена недостаточно квалифицированными действиями инспектора матча. Он не разобрался и прекратил игру. В этом разберется лига, – сказал гендиректор "Домодедово".

– Президент ПФЛ заявил, что отсутствие полицейских не давало инспектору Игорю Лукину оснований, чтобы заканчивать матч.

– Он не имел права прекращать игру и советовался ни с руководством, ни с нами. Пока есть информация, что один участковый на него наехал. На игре присутствовали только родители и близкие футболистов играющих команд. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Пресс-служба "Соляриса" сообщила, что встреча на стадионе "Октябрь" в Москве была отменена, так как она не была согласована с полицией. Первый тайм завершился в пользу гостей – 2:1, а на второй соперники не вышли.

Матч ПФЛ "Домодедово" – "Солярис" отменен в перерыве //

Президент ПФЛ: "Отсутствие полицейских – не основание для прекращения матча" //

Инспектор матча "Домодедово" - "Солярис" отказался комментировать прекращение игры