15:55 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Петербургское "Динамо" в следующем сезоне может заявить вторую команду в ПФЛ

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"Динамо" из Санкт-Петербурга, ведущее борьбу за выход в ФНЛ, может создать фарм-клуб и заявить его в ПФЛ. На данный момент питерская команда занимает первое место в турнирной таблице зоны "Запад".

"Действительно, такие разговоры у нас идут, но окончательного решения еще не принято. Существует большая вероятность, что это произойдет. Станет это понятно, в случае если мы выйдем в первый дивизион, к концу апреля. Поскольку у нас есть много молодых игроков, им надо будет где-то играть, если команда выйдет в ФНЛ. Поэтому вариант создания второй команды рассматривается", – сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4123275

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Кому это надо?

17:04

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