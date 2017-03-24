Петербургское "Динамо" в следующем сезоне может заявить вторую команду в ПФЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга, ведущее борьбу за выход в ФНЛ, может создать фарм-клуб и заявить его в ПФЛ. На данный момент питерская команда занимает первое место в турнирной таблице зоны "Запад".

"Действительно, такие разговоры у нас идут, но окончательного решения еще не принято. Существует большая вероятность, что это произойдет. Станет это понятно, в случае если мы выйдем в первый дивизион, к концу апреля. Поскольку у нас есть много молодых игроков, им надо будет где-то играть, если команда выйдет в ФНЛ. Поэтому вариант создания второй команды рассматривается", – сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.