Павлюченко среди лучших игроков ПФЛ в августе

Форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко попал в число лучших игроков ПФЛ в августе, информирует pfl-russia.com. В августе 35-летний форвард забил три гола в трех матчах за "Арарат".

Лауреаты определены по результатам опроса главных тренеров команд. Кроме Павлюченко (зона "Центр) ими стали: в группе "Запад" лучшим признан нападающий "Чертаново" Антон Зиньковский, нападающий Илья Белоус из "Краснодара-2" добился успеха в группе "Юг", а группах "Урал-Приволжье" и "Восток" других претендентов опередили форвард Руслан Галиакберов ("Сызрань 2003") и Алексей Ющук ("Зенит" Иркутск).