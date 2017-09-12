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19:49 | Футбол — ПФЛ

Павлюченко среди лучших игроков ПФЛ в августе


Форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко попал в число лучших игроков ПФЛ в августе, информирует pfl-russia.com. В августе 35-летний форвард забил три гола в трех матчах за "Арарат".

 

Лауреаты определены по результатам опроса главных тренеров команд. Кроме Павлюченко (зона "Центр) ими стали: в группе "Запад" лучшим признан нападающий "Чертаново" Антон Зиньковский, нападающий Илья Белоус из "Краснодара-2" добился успеха в группе "Юг", а группах "Урал-Приволжье" и "Восток" других претендентов опередили форвард Руслан Галиакберов ("Сызрань 2003") и Алексей Ющук ("Зенит" Иркутск).

Дополнительная информация

https://www.pfl-russia.com/press-center/6/8860/​

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