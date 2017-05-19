"Олимпиец" сыграл вничью с "Зенитом" и сохранил лидерство в группе "Урал-Поволжье"

"Олимпиец" сыграл вничью с ижевским "Зенитом" в матче 24-го тура первенства России в группе "Урал-Поволжье" ПФЛ. Нижегородцы сохранили отрыв в одно очко от клуба из Удмуртии.

Первенство России

ПФЛ

"Урал-Поволжье"

24-й тур

"Челябинск" - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 1:0 (1:0)

Гол: Шайморданов, 1.

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Зенит" (Ижевск) - 1:1 (0:0)

Голы: Талалай, 65 (0:1). Сорочкин, 90+3 (1:1).

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Носта" (Новотроицк) - 1:3 (1:2)

Голы: Корольков, 10 (1:0). Карпухин, 11 (1:1). Карпухин, 18 (1:2). Карпухин, 52 (1:3).

"Волга" (Ульяновск) - "Динамо" (Киров) - 1:1 (0:0)

Голы: Волков, 69 (0:1). Лавлинский, 90 - с пенальти (1:1).