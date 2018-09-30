"Нефтехимик" на выезде победил "КАМАЗ" и сохранил лидерство

"Нефтехимик" победил в гостях "КАМАЗ" в матче 10-го тура группы "Урал-Приволжье". Нижнекамцы лидируют в турнирной таблице с 8 победами в 10 играх.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

11-й тур

"Зенит" (Ижевск) - "Уфа-2" (Уфа) - 2:1 (1:0)

Голы: Турик, 9 (1:0). Шанин, 62 (2:0). Емельянов, 81 (2:1).

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:2 (1:1)

Голы: Куликов, 24 (0:1). Могулкин, 30 (1:1). Потапов, 75 (1:2).

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 5:0 (3:0)

Голы: Глушков, 8 (1:0). Глушков, 15 (2:0). Глушков, 43 (3:0). Герасимов, 80 (4:0). Глушков, 83 (5:0).

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Челябинск" - 0:1 (0:1)

Гол: Зырянов, 1.

"Звезда" (Пермь) - "Носта" (Новотроицк) - 1:1 (0:0)

Голы: Юрченко, 62 (0:1). Субботин, 89 (1:1).