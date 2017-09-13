"Мордовия" победила "Носту" и продлила беспроигрышную серию в ПФЛ

"Мордовия" обыграла "Носту" в матче 9-го тура первенства России в групе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Саранцы лидируют в турнирной таблице и не потерпели еще ни одного поражения в восьми играх. Также без поражений идет "Челябинск", одолевший "Анжи-Юниор".

На последнее место в таблице опустились "Крылья Советов-2", уступившие "Оренбургу-2".

Первенство России

ПФЛ

Урал-Приволжье

9-й тур

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:3 (0:1)

Голы: Умаров, 30 (0:1). Умаров, 71 (0:2). Петролай, 89 (0:3).

"Оренбург-2" (Оренбург) - "Крылья Советов-2" (Самара) - 2:0 (0:0)

Голы: Феденко, 68 (1:0). Галоян, 90 (2:0).

Удаление: Столяров (К), 90.

"Челябинск" - "Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - 2:1 (1:0)

Голы: Урывков, 7 - с пенальти (1:0). Сараев, 71 (1:1). Брызгалов, 86 (2:1).

"Урал-2" (Екатеринбург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 1:1 (1:1)

Голы: Хубаев, 9 (0:1). Павлюченко, 16 (1:1).

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Волга" (Ульяновск) - 1:2 (1:2)

Голы: Рахманов, 16 (0:1). Бикчантаев, 28 (0:2). Божин, 31 (1:2).

"Мордовия" (Саранск) - "Носта" (Новотроицк) - 2:0 (0:0)

Голы: Маркин, 55 (1:0). Мухаметшин, 77 (2:0).