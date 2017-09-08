"Мордовия" обыграла ижевский "Зенит" и сохранила лидерство в группе "Урал-Приволжье"

"Мордовия" одолела "Зенит" из Ижевска в матче 8-го тура первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Клуб из Саранска лидирует в турнирной таблице.
Первенство России
ПФЛ
Урал-Приволжье
8-й тур
"Зенит" (Ижевск) - "Мордовия" (Саранск) - 0:2 (0:0)
Голы: Астафьев, 49 (0:1). Мухаметшин, 84 (0:2).
"Носта" (Новотроицк) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 1:0 (1:0)
Гол: Егорычев, 9.
"Крылья Советов-2" (Самара) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 0:1 (0:1)
Гол: Симонов, 17.
"Волга" (Ульяновск) - "Челябинск" - 0:0
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 4:0 (0:0)
Голы: Умаров, 62 (1:0). Комисов, 67 (2:0). Каменщиков, 76 (3:0). Каменщиков, 80 (4:0).
Удаление: Суанов (Л), 84.
"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Оренбург-2" (Оренбург) - 2:1 (2:1)
Голы: Субботин, 9 (1:0). Клонцак, 43 (2:0). Макаров, 45 (2:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/uralpovolg/