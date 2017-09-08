"Мордовия" обыграла ижевский "Зенит" и сохранила лидерство в группе "Урал-Приволжье"

"Мордовия" одолела "Зенит" из Ижевска в матче 8-го тура первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Клуб из Саранска лидирует в турнирной таблице.

Первенство России

ПФЛ

Урал-Приволжье

8-й тур

"Зенит" (Ижевск) - "Мордовия" (Саранск) - 0:2 (0:0)

Голы: Астафьев, 49 (0:1). Мухаметшин, 84 (0:2).

"Носта" (Новотроицк) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 1:0 (1:0)

Гол: Егорычев, 9.

"Крылья Советов-2" (Самара) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 0:1 (0:1)

Гол: Симонов, 17.

"Волга" (Ульяновск) - "Челябинск" - 0:0

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 4:0 (0:0)

Голы: Умаров, 62 (1:0). Комисов, 67 (2:0). Каменщиков, 76 (3:0). Каменщиков, 80 (4:0).

Удаление: Суанов (Л), 84.

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Оренбург-2" (Оренбург) - 2:1 (2:1)

Голы: Субботин, 9 (1:0). Клонцак, 43 (2:0). Макаров, 45 (2:1).