"Локомотив-Казанка" победил ЦРФСО и сократил отставание от "Чертаново"

"Локомотив-Казанка" обыграл ЦРФСО в матче 21-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Клуб отстает от лидирующего "Чертаново" на 5 очков за 5 игр до конца сезона.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

21-й тур

"Спартак" (Кострома) - "Коломна" - 3:0 (0:0)

Голы: Вдовиченко, 74 (1:0). Яковлев, 81 (2:0). Вдовиченко, 87 (3:0).

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Муром" - 0:0

"Долгопрудный" - "Динамо-2" (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:1)

Голы: Суконкин, 45 (0:1). Прошин, 50 (1:1).

"Локомотив-Казанка" (Москва) - ЦРФСО (Смоленск) - 2:1 (1:1)

Голы: Винокуров, 12 (0:1). Анисимов, 37 (1:1). Ярковой, 62 (2:1).