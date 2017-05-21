"Краснодар-2" забил "Дружбе" 8 безответных голов

"Краснодар-2" разгромил "Дружбу" в матче 28-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг". В других встречаъ владикавказский "Спартак" выиграл у ставропольского "Динамо", "Ротор" переиграл "Легион Динамо", "Армавир" уступил "Афипсу".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Юг"

28-й тур

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Спартак" (Владикавказ) - 0:1 (0:0)

Гол: Хайманов, 83 (0:1).

Судья: Ермаков (Краснодар).

Ставрополь. Стадион "Динамо".

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Ротор" (Волгоград) - 2:5 (0:4)

Голы: Сидоричев, 6 (0:1). Сечин, 11 (0:2). Стуканов, 27 (0:3). Жданов, 29 (0:4). Кадимов, 52 (1:4). Жданов, 73 - с пенальти (1:5). Саадуев, 82 (2:5).

Судья: Сафьян (Москва).

Махачкала. Стадион "Динамо".

"Ангушт" (Назрань) - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:3 (0:0)

Судья: Иванников (Ставрополь).

Назрань. Стадион "Центральный им. Р. Аушева".

"Армавир" (Армавир) - "Афипс" (Афипский) - 0:1 (0:1)

Гол: Глушков, 21 (0:1).

Судья: Петренко (Новосибирск).

Армавир. Стадион "Юность".

"Сочи" (Сочи) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:1 (1:0)

Голы: Прус, 13 (1:0). Дмитриенко, 88 (1:1).

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Сочи. Стадион "Центральный им. Метревели".

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Дружба" (Майкоп) - 8:0 (3:0)

Голы: Воробьев, 25 (1:0). Мацукатов, 27 (2:0). Комличенко, 40 (3:0). Ридель, 50 - в свои ворота (4:0). Комличенко, 53 - с пенальти (5:0). Фомин, 60 - с пенальти (6:0). Бутенко, 77 (7:0). Бутенко, 88 (8:0).

Удаления: Шалбузов (Д), 31. Невидимый (Д), 63.

Судья: Смирнов (Москва).

Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Кубань-2" (Краснодар) - 1:1 (0:1)

Голы: Журавлев, 18 (0:1). Алиев, 71 (1:1).

Судья: Парфентьев (Санкт-Петербург).

Пятигорск. Стадион "Центральный".