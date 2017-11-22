"Краснодар-2" разгромил "Кубань-2"

"Краснодар-2" одержал крупную победу над "Кубанью-2" в матче группы "Юг" ПФЛ. "Быки" идут на третьем месте в турнирной таблице, на 10 очков отставая от лидирующего "Армавира".

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Юг

11-й тур

"Спартак" (Владикавказ) - "Анжи-2" (Махачкала) - 1:0 (0:0)

Гол: Бураев, 90+1.

Удаление: Халимбеков (А), 90+3.

19-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Кубань-2" (Краснодар) - 4:0 (3:0)

Голы: Рзаев, 15 (1:0). Воробьев, 31 (2:0). Моргунов, 35 (3:0). Маругин, 50 - в свои ворота (4:0).