"КАМАЗ" победил "Челябинск"

Состоялись матчи первенства ПФЛ зоны "Урал-Приволжье".
ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
3-й тур
"Носта" (Новотроицк) - "Уфа-2" (Уфа) - 4:0 (1:0)
Голы: Яркин, 36 (1:0). Яркин, 48 (2:0). Савин, 73 (3:0). Журавлев, 90 (4:0).
Судья: ЗИЯКОВ (Набережные Челны).
3 августа. Новотроицк. Стадион "Металлург".
"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Зенит Иж" (Ижевск) - 2:0 (0:0)
Голы: Маскаев, 53 (1:0). Маскаев, 66 (2:0).
Судья: БУЛАНОВ (Саранск).
3 августа. Тольятти. Стадион
"Торпедо". "Челябинск" (Челябинск) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 0:1 (0:1)
Гол: Газданов, 33 (0:1).
Судья: СУТОРМИН (Нижний Тагил).
3 августа. Челябинск. Стадион "Центральный".
"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 2:1 (2:0)
Голы: Шевченко, 3 (1:0). Цыганов, 19 - с пенальти (2:0). Сенин, 52 (2:1).
Судья: КУЛИКОВ (Саранск).
3 августа. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/uralpovolg/