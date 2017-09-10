"Чита" одолела барнаульское "Динамо", выиграв первый матч в сезоне

"Чита" взяла верх над "Динамо" из Барнаула в матче 8-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Для читинцев это первая победа в сезоне, они ушли с последнего места. "Динамо" лидирует в турнирной таблице, но по потерянным очкам уже уступает "Смене",
Первенство России
ПФЛ
Восток
8-й тур
"Динамо" (Барнаул) - "Чита" - 0:1 (0:0)
Гол: Яркин, 54.
"Иртыш" (Омск) - "Зенит" (Иркутск) - 2:0 (2:0)
Голы: Комаров, 33 (1:0). Смирнов, 37 (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/east/
баламошка
Дрим-тим)
18:38