Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:30 | Футбол — ПФЛ

"Чита" одолела барнаульское "Динамо", выиграв первый матч в сезоне

1

"Чита" взяла верх над "Динамо" из Барнаула в матче 8-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Для читинцев это первая победа в сезоне, они ушли с последнего места. "Динамо" лидирует в турнирной таблице, но по потерянным очкам уже уступает "Смене",

Первенство России

ПФЛ

Восток 

8-й тур 

"Динамо" (Барнаул) - "Чита" - 0:1 (0:0)

Гол: Яркин, 54.

"Иртыш" (Омск) - "Зенит" (Иркутск) - 2:0 (2:0)

Голы: Комаров, 33 (1:0). Смирнов, 37 (2:0). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/east/

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Дрим-тим)

18:38