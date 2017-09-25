"Чертаново" победил "Коломну" и продлил беспроигрышную серию в ПФЛ до десяти матчей

"Чертаново" победил "Коломну" в матче 10-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Таким образом, москвичи продлили беспроигрышную серию во втором дивизионе до десяти матчей.

"Чертаново" идет на первом месте, опережая "Текстильщик" на шесть очков.

Первенство России

ПФЛ

Запад

10-й тур

"Коломна" (Коломна) - "Чертаново" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Зиньковский, 56 (0:1).

Судья: Кузнецов (Иваново).

25 сентября. Коломна. Стадион "Авангард".