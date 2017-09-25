"Чертаново" победил "Коломну" и продлил беспроигрышную серию в ПФЛ до десяти матчей

"Чертаново" победил "Коломну" в матче 10-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Таким образом, москвичи продлили беспроигрышную серию во втором дивизионе до десяти матчей.
"Чертаново" идет на первом месте, опережая "Текстильщик" на шесть очков.
Первенство России
ПФЛ
Запад
10-й тур
"Коломна" (Коломна) - "Чертаново" (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Зиньковский, 56 (0:1).
Судья: Кузнецов (Иваново).
25 сентября. Коломна. Стадион "Авангард".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/west/