"Чертаново": "Надеемся выйти в ФНЛ, довезем в РФС все документы"

Николай Ларин, директор футбольной академии "Чертаново", чья команда лидирует в зоне "Запад" ПФЛ, сообщил "СЭ", что клуб намерен заработать путевку в ФНЛ и получить соответствующую лицензию.



- Это обычная процедура, - заявил Ларин. – 30 мая будет заседание, на котором примут окончательное решение.



- В "Чертаново" настроены выступать в ФНЛ в следующем сезоне?



- Для начала собираемся завтра в честной борьбе завоевать право на повышение в классе. За 10 лет "Чертаново" показал самые быстрые темпы развития клуба и академии. Все дополнительные документы мы в РФС довезем, никаких подвохов не вижу. Настроение у всех отличное, главное – завоевать первое место на футбольном поле.



В следующем туре ПФЛ "Чертаново" может гарантировать первое место в случае победы над "Псковом-747". (Евгений БЕЛОУСОВ)

Турнирная таблица ПФЛ в зоне "Запад"