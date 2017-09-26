Борис Игнатьев: "КДК РФС рассмотрит эпизод с неприличным жестом Григоряна в игре с "Торпедо"

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что инспектор внес в протокол эпизод с неприличным жестом главного тренера "Арарата" Александра Григоряна в матче 10-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ против торпедовцев (3:2). По словам Игнатьева, КДК РФС рассмотрит эту ситуацию на заседании, которое состоится завтра.

– У нас есть информация о том, что инспектор матча внес эту ситуацию в протокол и все это находится в КДК, – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – Завтра уже состоится заседание, где будет принято решение по двум моментам – в игре со "СКА-Хабаровском", где Григорян повел себя таким же образом, и по инциденту после нашей встречи.

Напомним, что 21 сентября во время 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровска" (1:2) Григорян показал средний палец фанатам соперника в ответ на оскорбления.