Арсен Папикян: "Даже в РФПЛ я не видел такой самоотдачи, как на тренировках "Боруссии"

Тренер "Армавира" Арсен Папикян вернулся из стана дортмундской "Боруссии", где на протяжении нескольких дней проходил стажировку. 44-летний специалист в первую очередь был поражен уровнем самоотдачи футболистов на тренировках.

– На протяжении всего пребывания в команде нас сопровождал сотрудник пресс-службы клуба, который отвечал на все вопросы. В первый же день мы отправились на тренировку команды U23, где познакомились с тренерским штабом "молодежки" и "основы". Около получаса общались с Томасом Тухелем, который предложил нам проследить за ходом недельного микроцикла тренировок обеих команд. Помимо прочего он сказал, что мы – первые россияне, которые приехали в команду.

Первая тренировка "основы", которую мы посетили, приятно удивила тем, что все игроки, в том числе чемпионы мира, поздоровались за руку, с нами – незнакомыми для них людьми. Некоторые задавали вопросы о том, откуда мы, где находится Армавир и так далее. Все приветливые и доброжелательные, создать такую обстановку в команде – дорогого стоит.

В течение почти двух недель мы присутствовали на тренировках, где нам подробно рассказали о том, какие упражнения для чего используются. Поразила ответственность и желание каждого футболиста выложиться на 100 процентов. Очень впечатлило то, что скорость, на которой проходят тренировки, практически соответствует игровой. Даже работая в РФПЛ, я не видел подобной самоотдачи. Те, кто уже достиг очень многого, ни на секунду не давали себе расслабиться ни во время подготовки к игре, ни в самом матче.

Также мы побеседовали с тренерским штабом на темы тактики и общефизической подготовки. Поговорили об их взгляде на футбол. Отмечу, что позиция Тухеля и его штаба не сильно отличается от нашей. В тренировочном процессе применяется много похожих упражнений, принцип ведения игры, который они доносят до футболистов тот же, что и у нас. Однако уровень подготовки и исполнительского мастерства игроков, конечно же, значительно выше.