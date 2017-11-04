"Арарат" сыграл вничью с "Химиком", "Торпедо" - со "Строгино"

В матче 16-го тура первенства ПФЛ в группе "Центр" "Арарат" сыграл вничью с "Химиком" (0:0), а "Торпедо" поделило очки со "Строгино" – 2:2.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

16-й тур

"Энергомаш" (Белгород) – "Сатурн" (Раменское) – 2:1 (0:1)

Голы: Злобин, 19 (0:1). Сергеев, 60 (1:1). Фасхутдинов, 87 (2:1).

"Химик" (Новомосковск) – "Арарат" (Москва) – 0:0

Нереализованный пенальти: Мингазов (Химик), 36

"Ротор-2" (Волгоград) – "Рязань" – 0:1 (0:0)

Гол: Маричев, 76.

"Калуга" – "Зенит" (Пенза) – 0:0

"Сокол" (Саратов) – "Динамо" (Брянск) – 1:0 (0:0)

Гол: Дудиков, 52 – с пенальти.

Нереализованный пенальти: Пазин (Динамо), 65

"Строгино" (Москва) – "Торпедо" (Москва) – 2:2 (2:0)

Голы: Сергеев, 11 (1:0). Погорелов, 28 (2:0). Дворецков, 83 (2:1). Трегулов, 87 (2:2).