"Арарат" сыграл вничью с "Химиком", "Торпедо" - со "Строгино"

В матче 16-го тура первенства ПФЛ в группе "Центр" "Арарат" сыграл вничью с "Химиком" (0:0), а "Торпедо" поделило очки со "Строгино" – 2:2.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Центр"
16-й тур
"Энергомаш" (Белгород) – "Сатурн" (Раменское) – 2:1 (0:1)
Голы: Злобин, 19 (0:1). Сергеев, 60 (1:1). Фасхутдинов, 87 (2:1).
"Химик" (Новомосковск) – "Арарат" (Москва) – 0:0
Нереализованный пенальти: Мингазов (Химик), 36
"Ротор-2" (Волгоград) – "Рязань" – 0:1 (0:0)
Гол: Маричев, 76.
"Калуга" – "Зенит" (Пенза) – 0:0
"Сокол" (Саратов) – "Динамо" (Брянск) – 1:0 (0:0)
Гол: Дудиков, 52 – с пенальти.
Нереализованный пенальти: Пазин (Динамо), 65
"Строгино" (Москва) – "Торпедо" (Москва) – 2:2 (2:0)
Голы: Сергеев, 11 (1:0). Погорелов, 28 (2:0). Дворецков, 83 (2:1). Трегулов, 87 (2:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/center/