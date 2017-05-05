Андрей Будогосский: "Эпизод с арбитром Смирновым из матча "Армавир" – "Ротор" рассмотрит дисциплинарная комиссия"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал инцидент в матче 25-го тура первенства России в зоне "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2).

Напомним, по ходу встречи между арбитром Сергеем Смирновым и форвардом "Армавира" Андреем Мязиным произошел конфликт – форвард ударил арбитра, в результате чего был дисквалифицирован КДК на полгода. "Армавир" же настаивает на смягчении наказания, позиция клуба состоит в том, что судья сам толкнул игрока Мязина.

– Сама дисциплинарная составляющая по этому арбитру, а именно она, наверное, выходит сейчас на первый план, будет рассматриваться дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС, – говорит Будогосский. – К контрольно-квалификационной комиссии этот эпизод никакого отношения не имеет.

– У вас есть к арбитру вопросы по этой ситуации?

– Не хотел бы опережать события. Я видел два фрагмента видеозаписи. На одном ракурсе одна ситуация, на другом несколько иная. Не стану до дисциплинарной комиссии своим мнением опережать события.

– До дисциплинарной комиссии арбитр работать не будет?

– Да, его назначения временно приостановлены. (Сергей ЕГОРОВ)

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