"Афипс" забил 6 голов "Анжи-2" и сохранил лидерство на "Юге"

"Афипс" разгромил "Анжи-2" в матче группы "Юг" первенства России в ПФЛ. Клуб из Афипского сохранил лидерство в таблице. На 2 очка отстает "Армавир", разгромивший "Дружбу".

Первенство России

ПФЛ

Юг

18-й тур

"Афипс" (Афипский) - "Анжи-2" (Махачкала) - 6:1 (1:1)

Голы: Подбельцев, 21 (1:0). Долгов, 35 (1:1). Геворкян, 57 (2:1). Джамалутдинов, 61 (3:1). Калмыков, 63 (4:1). Подбельцев, 68 (5:1). Черткоев, 79 (6:1).

"Армавир" - "Дружба" (Майкоп) - 3:0 (1:0)

Голы: Синявский, 38 (1:0). Лусикян, 60 (2:0). Синявский, 71 (3:0).

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Спартак" (Нальчик) - 0:3 (0:1)

Голы: Магомадов, 13 (0:1). Тлупов, 55 (0:2). Тлупов, 88 (0:3).

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:2 (0:1)

Голы: Цараев, 31 (0:1). Федосеев, 47 (1:1). Хасцаев, 88 (1:2).

СКА (Ростов-на-Дону) - "Кубань-2" (Краснодар) - 4:1 (2:0)

Голы: Караев, 5 - с пенальти (1:0). Шаповалов, 27 (2:0). Караев, 61 (3:0). Маругин, 73 (3:1). Абациев, 81 (4:1).

"Чайка" (Песчанокопское) - "Ангушт" (Назрань) - 3:1 (2:1)

Голы: Сериков, 8 (1:0). Парчиев, 10 (1:1). Руденко, 22 (2:1). Губанов, 79 (3:1).

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:1 (1:1)

Голы: Магомедов, 8 (1:0). Григорян, 41 (1:1).