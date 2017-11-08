"Афипс" забил 6 голов "Анжи-2" и сохранил лидерство на "Юге"

"Афипс" разгромил "Анжи-2" в матче группы "Юг" первенства России в ПФЛ. Клуб из Афипского сохранил лидерство в таблице. На 2 очка отстает "Армавир", разгромивший "Дружбу".
Первенство России
ПФЛ
Юг
18-й тур
"Афипс" (Афипский) - "Анжи-2" (Махачкала) - 6:1 (1:1)
Голы: Подбельцев, 21 (1:0). Долгов, 35 (1:1). Геворкян, 57 (2:1). Джамалутдинов, 61 (3:1). Калмыков, 63 (4:1). Подбельцев, 68 (5:1). Черткоев, 79 (6:1).
"Армавир" - "Дружба" (Майкоп) - 3:0 (1:0)
Голы: Синявский, 38 (1:0). Лусикян, 60 (2:0). Синявский, 71 (3:0).
"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Спартак" (Нальчик) - 0:3 (0:1)
Голы: Магомадов, 13 (0:1). Тлупов, 55 (0:2). Тлупов, 88 (0:3).
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:2 (0:1)
Голы: Цараев, 31 (0:1). Федосеев, 47 (1:1). Хасцаев, 88 (1:2).
СКА (Ростов-на-Дону) - "Кубань-2" (Краснодар) - 4:1 (2:0)
Голы: Караев, 5 - с пенальти (1:0). Шаповалов, 27 (2:0). Караев, 61 (3:0). Маругин, 73 (3:1). Абациев, 81 (4:1).
"Чайка" (Песчанокопское) - "Ангушт" (Назрань) - 3:1 (2:1)
Голы: Сериков, 8 (1:0). Парчиев, 10 (1:1). Руденко, 22 (2:1). Губанов, 79 (3:1).
"Легион Динамо" (Махачкала) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:1 (1:1)
Голы: Магомедов, 8 (1:0). Григорян, 41 (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/south/