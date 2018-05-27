36-летний Мухаметшин разделил победу в споре бомбардиров в группе "Урал-Приволжье"

Завершен сезон в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. В заключительном туре победитель дивизиона "Мордовия" победила "Урал-2". Саранский клуб вернулся в ФНЛ после годичного отсутствия.
Первенство в споре бомбардиров с 12 голами разделили Сергей Игнатьев из "Челябинска" и 36-летний форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин. Экс-форвард "Рубина" мог финишировать единоличным лидером, но в заключительной игре не реализовал пенальти, лишившись шанса оформить дубль.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
26-й тур
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Зенит" (Ижевск) - 0:1 (0:1)
Гол: Малаховский, 22 - с пенальти.
"Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - "Носта" (Новотроицк) - 0:3 (-:+)
"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Крылья Советов-2" (Самара) - 5:1 (1:0)
Голы: Ярославкин, 13 (1:0). Герюгов, 57 (2:0). Герюгов, 64 (3:0). Ярославкин, 86 (4:0). Ежов, 87 (4:1). Чуравцев, 89 (5:1).
"Челябинск" - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:0 (0:0)
Гол: Зырянов, 74.
"Волга" (Ульяновск) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 0:1 (0:0)
Гол: Тюкалов, 63.
"Мордовия" (Саранск) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 2:0 (2:0)
Голы: Сабитов, 16 (1:0). Мухаметшин, 38 (2:0).
Нереализованный пенальти: Мухаметшин (М), 85 (вратарь).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/uralpovolg/