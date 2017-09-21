Юрий Семин: "Предъявлять претензии не могу, но так ошибаться нельзя"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что его команда провела неплохой матч в 1/16 финала Кубка России против "Крыльев Советов" (2:3 д.в.). Вместе с тем, специалист признал, что железнодорожники допустили много ошибок.

– Наделали много ошибок, которые потом сами исправляли, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Семина. – Должны были выбраться из этой ситуации, но не удалось. По работе и самоотдаче игра получилась интересная. Предъявлять претензии футболистам будет неправильно, но ошибаться так нельзя.

– Сильно расстроены поражением? Большинство команд РФПЛ на этой стадии играет полурезервными составами.

– Конечно, поражение расстроило. Мы вложили много труда в этот матч, а через два дня игра в Ростове. Ни для кого не секрет, что "Крылья" одни из лидеров ФНЛ. Они хорошо играют, но, наверное, мы не должны были сегодня уступать.

– "Крылья" часто атаковали через левый фланг. Как оцените игру защитников?

– Я бы не сказал, что сыграли плохо. Наоборот, с этого фланга мы забили гол и создавали остроту.

- Как вам работа судей?

- Судья не совсем правильно принимал отдельные решения. На 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом уронили в штрафной площади.