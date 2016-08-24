18:06 24 августа | ФУТБОЛ — Кубок России

"Волгарь" и "Челябинск" вышли в 1/16 финала Кубка России

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"Челябинск" и "Волгарь" в 1/32 финала Кубка России одержали победы над "Нефтехимиком" и "Легионом Динамо" соответственно. Теперь челябинской команде предстоит встретиться с "Уралом", а астраханской - с "Оренбургом".

Кубок России

1/32 финала 

"Челябинск" (Челябинск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:0 (1:0)

Голы: Урывков, 2 (1:0). Шайморданов, 58 (2:0). 

Судья: Васильев (Ижевск).

24 августа. Челябинск. Стадион "Центральный".

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:2 (1:0)

Голы: Удунян, 8 (1:0). Сутормин, 65 - с пенальти (1:1). Радченко, 77 (1:2). 

Судья: Недвижай (Ставрополь).

24 августа. Махачкала. Стадион "Динамо".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/32/

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