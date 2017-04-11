"Урал": "От переноса финала Кубка России больше всех пострадают не клубы и футболисты, а болельщики"

Руководство "Урала" выступило с официальным заявлением по поводу информации о возможном переносе даты проведения финального матча Кубка России "Урал" – "Локомотив". Екатеринбургский клуб негативно относится к тому, что встреча, которая первоначально была перенесен с 29 на 2 мая, теперь может быть сдвинута на 4 или 8 мая.

Заявление, опубликованное на официальном сайте "Урала", выглядит следующим образом:

Руководство "Урала" крайне негативно относится к подобным изменениям в календаре. Финал Кубка России крайне важен для клуба, целого региона и наших многочисленных болельщиков. Многие из них уже купили дорогостоящие билеты в Сочи, чтобы поддержать команду в историческом для нее поединке. Многие любители футбола едут в Сочи семьями, а, зная дату, которая была официально объявлена заранее, большинство из них уже купили невозвратные билеты на самолет стоимостью от 15 до 20 тысяч рублей, оплатили отели. По нашей информации, порядка 500 человек уже имеют на руках билеты по маршруту Екатеринбург - Сочи. Они рискуют лишиться возможности увидеть самый главный матч в истории своей любимой команды, а также понести финансовые потери.



Исходя из этого, мы считаем недопустимым менять в сложившихся обстоятельствах дату матча. Подобным образом больше всех страдают не клубы и футболисты, а их болельщики! Рассчитываем, что здравый смысл возобладает, и главные люди, для которых и проводится этот финал, не пострадают!