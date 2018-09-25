Тренер "Динамо": "За сегодняшнюю игру вообще не стыдно"

Главный тренер барнаульского "Динамо" Сергей Шишкин после поражения от "Оренбурга" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России (0:2) заявил, что ему не стыдно за игру своей команды. Он отметил, что его футболисты старались полностью выполнить установку, данную на матч.

- За сегодняшнюю игру вообще не стыдно, - приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Шишкина. - Ребята действительно вышли на поле с большим желанием, с большим настроем, старались полностью выполнить установку, данную на матч. В первом тайме мы немного не дотерпели, но тздес сказалось исполнительское мастерство команды "Оренбург", все-таки команда премьер-лиги. Они умеют исполнять быстрые атаки. Мы второй тайм начали от обороны, раскрепостились. Играли весело, терять было нечего. Создали несколько моментов, но, к сожалению, не реализовали их.

В составе победителей голы забили Артем Галаджан и Андрей Козлов.

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