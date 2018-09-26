"Спартак" пожаловался на газон в Новороссийске

"Спартак" в отчете о игре 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России с "Черноморцем" (1:0) пожаловался на состояние газоне стадиона "Центральный" в Новороссийске.

- На центральном стадионе города-героя, как говорится, яблоку негде было упасть. Жаль только, поле на нем оставляло желать лучшего. Созидать на нем было гораздо труднее, чем разрушать, - говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

Победа на огороде. "Спартак" скромно обыграл "Черноморец"