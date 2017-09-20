Спартак Гогниев: "Спартак" забил нам два гола, но мог забить еще"

Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев после поражения в Кубке России от "Спартака" (0:2) рассказал о том, что встреча получилась тяжелой. По его словам, первый гол москвичей получился необязательным.

– Тяжело было, – цитирует rusfootball Гогниева. – Все-таки "Спартак" – квалифицированная команда, этим же составом играла в Лиге Чемпионов. Я скажу, что первый гол получился необязательным. После него соперник раскрепостился и стал играть проще. Мы начали бегать и тратить силы, а они нас дожали. У "Спартака" было много моментов, подходов к нашим воротам. Это их заслуженная победа.



– Показалось, что "Кубань" "поплыла" после второго гола.

– Физически, наверное, да: мы очень много бегали. Все-таки ФНЛ и РФПЛ – это немного разные уровни игры, скорости другие. Мне кажется, что с этим связан спад во втором тайме. Ну, и уровень игроков: Промес – индивидуально очень сильный футболист, противостоять ему очень сложно. Да и каждого можно персонально отметить тоже. Они показали свой уровень.



– Какая была установка на эту игру. Планировали чем-то удивить "Спартак"?

– Мы рассчитывали на прессинг, и в начале матча у нас это получалось. Потом уже, наверное, не хватило сил. И мастерство сыграло свою роль. Мы вроде бы прессингуем, но они один в один обыгрывают одного, второго. Ну, кого тут винить?



– "Спартак" не очень хорошо начал сезон. Какие у него были слабые стороны, которые могла бы использовать "Кубань"?

– Проиграли 2:0. Что тут говорить? Получается, что нет слабых сторон. Они нам забили два гола и могли сделать еще. Я думаю, что они играли сбалансированно. У них хорошие игроки впереди, плюс тактически очень грамотно выстроена игра.