"Шинник" разгромил "Урал" и вышел в 1/8 финала Кубка России

"Шинник" на своем поле одержал крупную победу над "Уралом" в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Автором победного гола стал Алмаз Фатихов, также результативными ударами отметились Никита Безлихотнов и Сергей Крамаренко.

В 1/8 финала ярославцы сыграют с победителем матча "Олимпиец" - "Уфа", который состоится 21 сентября. Встреча 1/8 финала национального кубка запланирована на 25 октября.

Кубок России

1/16 финала

"Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург) - 3:0 (2:0)

Голы: Фатихов, 8 (1:0). Безлихотнов, 44 (2:0). Крамаренко, 56 (3:0).

"Шинник": Антипин, Жестоков, Магадиев, П.Евсеев, Кагермазов, Лях, Земсков, Крамаренко, Камилов, Безлихотнов (Шайморданов, 62), Фатихов (Нарылков, 79).

"Урал": Арапов, Данцев (Меркулов, 57), Чернов, Динга, Павленко, Кулаков, Емельянов, А.В.Евсеев, Бавин, Щербаков, Глушков.

Предупреждение: Кулаков, 54.

Судьи: Панин (Дмитров). Демешко (Химки), Богач (Люберцы).

20 сентября. Кострома. Стадион "Урожай".

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