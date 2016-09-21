18:30 | ФУТБОЛ — Кубок России

Саид Эззатоллахи: "У "Ростова" не хватает ресурсов на три соревнования"

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Саид Эззатоллахи считает, что "Ростов" не обладает достаточными ресурсами для выступления сразу в трех турнирах. "Ростов" проиграл в матче 1/16 финала Кубка России московскому "Динамо" со счетом 0:4.

– Я думаю, что это была не такая плохая игра, потому что сегодня получили возможность сыграть молодые игроки, но мы плохо начали, временами были неплохие отрезки, – приводит слова футболиста "Р-Спорт". – Я надеюсь, у нас будет получаться лучше в следующих играх. Да, у нас не хватает ресурсов на три соревнования, этим можно объяснить, что на поле было так много молодых игроков. Мы играли вторым составом, многие игроки – из дубля. И сейчас мы уже готовимся к матчу РФПЛ с "Локомотивом", я надеюсь, мы сможем обыграть их и подняться в таблице.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160921/1090774019.html

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (1)
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karwin

Честно говоря, у Ростова и на два соревнования футболистов не хватает. Но мы за него все равно топим!

19:10

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