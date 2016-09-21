Саид Эззатоллахи: "У "Ростова" не хватает ресурсов на три соревнования"

Саид Эззатоллахи считает, что "Ростов" не обладает достаточными ресурсами для выступления сразу в трех турнирах. "Ростов" проиграл в матче 1/16 финала Кубка России московскому "Динамо" со счетом 0:4.

– Я думаю, что это была не такая плохая игра, потому что сегодня получили возможность сыграть молодые игроки, но мы плохо начали, временами были неплохие отрезки, – приводит слова футболиста "Р-Спорт". – Я надеюсь, у нас будет получаться лучше в следующих играх. Да, у нас не хватает ресурсов на три соревнования, этим можно объяснить, что на поле было так много молодых игроков. Мы играли вторым составом, многие игроки – из дубля. И сейчас мы уже готовимся к матчу РФПЛ с "Локомотивом", я надеюсь, мы сможем обыграть их и подняться в таблице.