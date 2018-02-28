РФС: поддерживаем решение о переносе матча "Крылья Советов" – "Спартак"

Российский футбольный союз (РФС) поддерживает решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" на более позднйи срок. Игра должна была состояться в среду в Самаре на стадионе "Металлург", однако была перенесена на более поздний срок из-за холодной погоды. Новая дата встречи пока неизвестна.
"Клубы уведомили РФС о своем решении по переносу матча, и мы его поддержали. Игра состоится позднее, когда погодные условия будут более подходящими для спортсменов и зрителей", – сказали "СЭ" в пресс-службе РФС. (Илья АНДРЕЕВ)
Sandy45
А чей то Амкар и Хабаровск вчера играли? Их не жалко? И субботне-воскресный тур надо переносить тогда. Или только команде, купившей Чемпионство такое можно?
18:42 28 февраля
Ya Santey
ВОПРЕКИ здравому смыслу некоторые придурки.. блевать ему хочется)) наблюй себе в подушку. На улице находится холодно.. представь что твой ребенок в трусах выйдет на два часа на улицу! да какой ребенок.. ты сам ребенок.. иди на митинг к навальному, навальник
17:47 28 февраля
Вопреки
За сколько от Лукойла, вновь, поддержали ??? Отказался ведь один клуб, а не оба (читайте вью ген.дира КС)... так зачем вы народу лапшу вешаете на уши ? Футбол у нас в Стране лишь для столичных клубов, а с недавних пор, как РФС погасил долги, исключительно, для Федуна и его Спартака. Блевать хочется... МУТКО и Прядкина пожизненно отстранить от футбола !!!
17:31 28 февраля
werder63
Во, уже приветствуют))))) А где прика3 об увольнении дурачка куликова за некомпетенность???
17:26 28 февраля
SS-1525-Sergey
Наверное Симонян отрапортовал!
17:25 28 февраля
shpasic
эдак Спартак сыграет полуфинал кубка раньше четвертьфинала.
17:23 28 февраля
Уткин за Спартак
Расходы на дорогу и билеты, чинуши из РФС, возместите, пожалуйста... Требую с народной массой телефон горячей линии для скорейшего решения вопроса...
17:16 28 февраля