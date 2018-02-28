РФС: поддерживаем решение о переносе матча "Крылья Советов" – "Спартак"

Российский футбольный союз (РФС) поддерживает решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" на более позднйи срок. Игра должна была состояться в среду в Самаре на стадионе "Металлург", однако была перенесена на более поздний срок из-за холодной погоды. Новая дата встречи пока неизвестна.

"Клубы уведомили РФС о своем решении по переносу матча, и мы его поддержали. Игра состоится позднее, когда погодные условия будут более подходящими для спортсменов и зрителей", – сказали "СЭ" в пресс-службе РФС. (Илья АНДРЕЕВ)

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