РФС: "Организация безопасности на матче "Торпедо" - "Динамо" была на хорошем уровне"

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев дал оценку организации матча 1/16 финала Олимп-Кубка России "Торпедо" - "Динамо" (0:1), который прошел в среду на стадионе им.Стрельцова.

- Необходимо понимать, что эта игра изначально носила характер встречи повышенной сложности, - отметил Толкачев. - По итогам можно сказать, что все службы и ведомства, которые были задействованы в организации безопасности матча, выполнили все возможное и справились со своей задачей на самом высоком уровне.

Неоднократные попытки болельщиков подраться были своевременно пресечены полицией, контролерами-распорядителями и сотрудниками частного охранного предприятия. Поэтому не было допущено серьезных столкновений, хотя попытки мы с вами видели.

Понимаем, что инфраструктура стадиона несколько устаревшая. Насколько это было возможно, потоки фанатов разводили по разные стороны. Внутри арены болельщиков разделили. Так что с точки зрения организации безопасности все прошло на хорошем уровне. Серьезных претензий тут быть ни к кому не может. (Игорь Новиков)