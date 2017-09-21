Павел Киреенко: "Проблемы у арбитров матча с "Зенитом" то были, то не были"

Нападающий "Динамо" СПб Павел Киреенко после матча 1/16 финала Кубка России против "Зенита" (3:2 д.в.) отметил, что команда не могла упустить победу, играя в большинстве. Форвард подчеркнул, что судейство арбитра Павла Кукуяна получилось неоднозначным.

– Победили за счет того, что играли в большинстве – сказал Киреенко. – Нельзя было отпускать такой матч, после того как повели 2:0. Это было бы незаслуженно. Собрались в концовке и забил гол.

– Вы воспитанник "Зенита". Этот матч был особенным для вас?

– Да, это была особенная игра. Очень хотел хорошо сыграть против своего клуба, хотя за основу я так и не сыграл, только за "Зенит-2".

– Судейство было объективным?

– А что по судейству сказать? Свистели то в нашу сторону, то в сторону "Зенита". Проблемы у арбитров то были, то не были. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Все голы матча "Динамо" СПб – "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"