"Оренбург" обыграл "Динамо"

"Оренбург" переиграл "Динамо" из Барнаула в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России - 2:0. В составе победителей голы забили Артем Галаджан и Андрей Козлов.
Олимп - Кубок России
1/16 финала
"Динамо" (Барнаул) - "Оренбург" - 0:2 (0:1)
Голы: Галаджан, 43 (0:1). Козлов, 81 (0:2).
"Динамо" (Барнаул): Карюкин, Овсянников, Житников, Нестеренко, Полковников, Хмелевский, Погребан (Аксенов, 85), Кузнецов, Шибаев (Ворона, 75), Липин, Завьялов.
"Оренбург": Довбня, Сиваков, Шахов, Криворучко, Маляров, Бреев (Феденко, 73), Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан (Болотов, 86).
Предупреждения: Галаджан, 38. Липин, 41. Нестеренко, 59. Чуканов, 79. Криворучко, 85.
Судьи: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва), Ковалев (Реутов).
25 сентября. Барнаул. Стадион "Динамо".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/32/