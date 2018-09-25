14:55 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Оренбург" обыграл "Динамо"

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"Оренбург" переиграл "Динамо" из Барнаула в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России - 2:0. В составе победителей голы забили Артем Галаджан и Андрей Козлов.

Олимп - Кубок России

1/16 финала

"Динамо" (Барнаул) - "Оренбург" - 0:2 (0:1)

Голы: Галаджан, 43 (0:1). Козлов, 81 (0:2).

"Динамо" (Барнаул): Карюкин, Овсянников, Житников, Нестеренко, Полковников, Хмелевский, Погребан (Аксенов, 85), Кузнецов, Шибаев (Ворона, 75), Липин, Завьялов.

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Шахов, Криворучко, Маляров, Бреев (Феденко, 73), Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан (Болотов, 86).

Предупреждения: Галаджан, 38. Липин, 41. Нестеренко, 59. Чуканов, 79. Криворучко, 85.

Судьи: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва), Ковалев (Реутов).

25 сентября. Барнаул. Стадион "Динамо".

Динамо Брл - Оренбург

Олимп-Кубок России: результаты матчей и календарь игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/32/

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