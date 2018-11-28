"Оренбург" - "Арсенал": команды объявили стартовые составы

Стали известны составы "Оренбурга" и "Арсенала" на первый матч четвертьфинала Олимп-Кубка России.

Напомним, что с сезона 2018/2019 четвертьфиналы и полуфиналы турнира играются по два матча – дома и в гостях.

Состав "Оренбурга": Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Ойеволе, Бегич, Маляров, Сутормин, Мишкич, Алвеш, Козлов.

Состав "Арсенала": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Кангва, Ожегович.

Встреча состоится на стадионе "Газовик" и начнется в 16.00 (мск).

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