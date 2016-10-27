Мирча Луческу: "Сожалею, что "Зенит" не проиграл достойно"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Анжи" (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что соперник заслужил эту победу, передает из Каспийска корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Тренер добавил, что на игру команды влияет большое количество травмированных.

– В этой победе есть заслуга "Анжи", они быстро адаптировались к тяжелому полю, были более агрессивны и амбициозны. Они заслужили сегодняшний результат. Начали вроде ничего, имели преимущество, потом начали проигрывать единоборства фланговые полузащитники – Мак и Шатов, – и мы начали терять преимущество на флангах. Возможно, все бы поменялось, если бы Дзюба забил с нескольких метров. Все закончилось с момента удаления Кержакова. Мне бы хотелось еще раз посмотреть этот эпизод с повторами.

Потеряли полностью спокойствие, организацию игры, начали делать искусственные офсайды, которые несвойственны нашей обороне. Делали передачи, которые соперник перехватывал, и в конце-концов забил. Сожалею, что не проиграли достойно. Должны были сказать, что вы сильнее, пожать руку сопернику и исключить эпизод в конце. Это единственное, о чем я сожалею. Хотелось бы пройти дальше, но в последнее время у нас тяжелые условия – большая группа игроков травмирована, есть футболисты, которых я еще не видел в деле. К Данни, Файзулину и Рязанцеву присоединились Кришито и Смольников, Сейчас еще выбыл Хави Гарсия. Нам нужно сплотиться и доказать, что мы можем выходить из таких ситуаций. Что касается результата в Кубке, то что 4:0, то 4:1 – нет значения с точки зрения турнирной ситуации.

Трансляция матча "Анжи" – Зенит"