17:00 | Футбол — Олимп Кубок России

Матч Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет 4 апреля в Самаре

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Четвертьфинальный матч Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится 4 апреля в Самаре, информирует официальный сайт РФС.

Игра должна была пройти 28 февраля, но из-за холодной погоды встреча была отменена и перенесена на более позднюю дату. "Крылья Советов" и "Спартак" определят последнего участника полуфинальной стадии. Ранее свои встречи 1/4 финала выиграли "Шинник", "Авангард" и "Тосно". 

Крылья Советов - Спартак М

 

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206080

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КОММЕНТАРИИ (6)
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HAZELSAMARA

Новый стадион обещали ввести к 7 апреля, когда в рамках "пердива" должны были играть "КС" и "Спартак-2". 4 апреля к игре с первым "Спартаком" стадион был бы ещё в масть, конечно ...

18:25

Lennon

Лучше было б перенести на дату, когда новый стадион введут..... И народу бы пришло больше!

18:18

Lennon

С учётом того, что по последним данным учёных, времена года смещаются, то нет никакой гарантии, что 4 апреля в Самаре не повалит снег, как 4 марта в Москве.....

18:16

баламошка

А бомжи с конями в таких случаях даты не переносили. Тупо переносили гостевые встречи к себе домой - и всё.

17:49

Edmundo.Baldivieso

В 00:00...

17:42

shpasic

во сколько?

17:17

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