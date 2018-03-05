Матч Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет 4 апреля в Самаре

Четвертьфинальный матч Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится 4 апреля в Самаре, информирует официальный сайт РФС.
Игра должна была пройти 28 февраля, но из-за холодной погоды встреча была отменена и перенесена на более позднюю дату. "Крылья Советов" и "Спартак" определят последнего участника полуфинальной стадии. Ранее свои встречи 1/4 финала выиграли "Шинник", "Авангард" и "Тосно".
HAZELSAMARA
Новый стадион обещали ввести к 7 апреля, когда в рамках "пердива" должны были играть "КС" и "Спартак-2". 4 апреля к игре с первым "Спартаком" стадион был бы ещё в масть, конечно ...
18:25
Lennon
Лучше было б перенести на дату, когда новый стадион введут..... И народу бы пришло больше!
18:18
Lennon
С учётом того, что по последним данным учёных, времена года смещаются, то нет никакой гарантии, что 4 апреля в Самаре не повалит снег, как 4 марта в Москве.....
18:16
баламошка
А бомжи с конями в таких случаях даты не переносили. Тупо переносили гостевые встречи к себе домой - и всё.
17:49
Edmundo.Baldivieso
В 00:00...
17:42
shpasic
во сколько?
17:17