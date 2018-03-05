Матч Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет 4 апреля в Самаре

Четвертьфинальный матч Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится 4 апреля в Самаре, информирует официальный сайт РФС.

Игра должна была пройти 28 февраля, но из-за холодной погоды встреча была отменена и перенесена на более позднюю дату. "Крылья Советов" и "Спартак" определят последнего участника полуфинальной стадии. Ранее свои встречи 1/4 финала выиграли "Шинник", "Авангард" и "Тосно".