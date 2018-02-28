20:04 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" точно состоится в Самаре

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Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов заявил, что четвертьфинальный матч Кубка России "Крылья Советов""Спартак" обязательно пройдет в Самаре. Напомним, что встреча, которая должна была состояться 28 февраля, перенесена из-за сильных морозов.

– Главный комиссар матча и главный арбитр приняли решение об отмене матча, "Крылья Советов" хотели играть сегодня, но "Спартак" был против. Решение о дате проведения матча будет принято в ближайшие дни, – цитирует ТАСС Куликова. – "Спартак" обязательно приедет в Самару, матч состоится здесь, так что болельщики "Крыльев" увидят игру в более комфортных условиях, а состояние поля будет лучше. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4996524

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Юмнов

"болельщики "Крыльев" увидят игру в более комфортных условиях, а состояние поля будет лучше". Ну, да.... Хотели поморозить народ. Сами признают. Зато теперь обещают "более комфортные". Насколько "более"? Болото на поле

01:29

shpasic

будет не хоккей с мячом, а болотный футбол. дело-то житейское.

20:38 28 февраля

акробат

ещё бы...

20:13 28 февраля

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