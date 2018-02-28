Матч "Крылья Советов" - "Спартак" точно состоится в Самаре

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов заявил, что четвертьфинальный матч Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" обязательно пройдет в Самаре. Напомним, что встреча, которая должна была состояться 28 февраля, перенесена из-за сильных морозов.

– Главный комиссар матча и главный арбитр приняли решение об отмене матча, "Крылья Советов" хотели играть сегодня, но "Спартак" был против. Решение о дате проведения матча будет принято в ближайшие дни, – цитирует ТАСС Куликова. – "Спартак" обязательно приедет в Самару, матч состоится здесь, так что болельщики "Крыльев" увидят игру в более комфортных условиях, а состояние поля будет лучше.