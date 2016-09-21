16:56 | ФУТБОЛ — Кубок России

Леонид Слуцкий: "Должны были выигрывать даже с этим вариантом состава"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Енисея" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что команда играла не в оптимальном составе и не использовала свои голевые моменты. По словам наставника, соперник ничем особенно не удивил.

– Мы пытались максимально качественно сыграть при том графике, который у нас есть, – отметил Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Пришлось ротировать состав – по-другому просто невозможно. Ключевым моментом стал второй тайм, когда моменты были и у нас, и у соперника. Мы не смогли реализовать свои моменты. Однако должны были выигрывать даже с этим вариантом состава.

Ожидал ли такой прыти от "Енисея"? Ничего удивительного. Команда играла при своих болельщиках. Да, соперник играл против чемпиона, но который был не в оптимальном составе. В целом "Енисей" сыграл так, как и должен был.

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (7)
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rewisor

Причина неудач Спартака и ЦСКА в кубке одна и та же - это несыгранность игроков. Когда стартовый состав на кубок состоит на половину из основы и на половину из ближайшего и не очень резерва то толку будет мало. Получается лебедь, рак и щука.

17:41

FSN

Из основы только Ионов был, да выходящие на замену Березуцкий, Миланов и Странберг. По Натхо вообще всё ясно, почему он только лавку протирает. С кем выигрывать собирался, не понятно. В Енисее игроки по-опытнее будут. Результат ожидаем и закономерен

17:32

Красноармеец К

Должны были это сильно сказано! Тут Леонид Виктыч явно слукавил. Енисей всё-таки не любительская команда. Пары-тройки игроков основы явно не хватило. Тошича странно, что не взяли, последнее время засиделся на лавке.

17:22

maxbarkley

как это соперник не удивил ?! соперник победил цска, этого недостаточно ???!!! похвалил бы победителей, как все нормальные тренеры делают

17:22

Valdemarson

Эх, Лёня, Лёня...

17:21

samchk58

В России можно со всеми играть только основными составами, потому что "остальные пять" играют на уровне ещё пяти сотен

17:10

higagy

Ну, положим, замена всего состава - не есть ротация.

17:05

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