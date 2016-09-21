Леонид Слуцкий: "Должны были выигрывать даже с этим вариантом состава"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Енисея" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что команда играла не в оптимальном составе и не использовала свои голевые моменты. По словам наставника, соперник ничем особенно не удивил.

– Мы пытались максимально качественно сыграть при том графике, который у нас есть, – отметил Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Пришлось ротировать состав – по-другому просто невозможно. Ключевым моментом стал второй тайм, когда моменты были и у нас, и у соперника. Мы не смогли реализовать свои моменты. Однако должны были выигрывать даже с этим вариантом состава.

Ожидал ли такой прыти от "Енисея"? Ничего удивительного. Команда играла при своих болельщиках. Да, соперник играл против чемпиона, но который был не в оптимальном составе. В целом "Енисей" сыграл так, как и должен был.