Леонид Слуцкий: "Должны были выигрывать даже с этим вариантом состава"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Енисея" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что команда играла не в оптимальном составе и не использовала свои голевые моменты. По словам наставника, соперник ничем особенно не удивил.
– Мы пытались максимально качественно сыграть при том графике, который у нас есть, – отметил Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Пришлось ротировать состав – по-другому просто невозможно. Ключевым моментом стал второй тайм, когда моменты были и у нас, и у соперника. Мы не смогли реализовать свои моменты. Однако должны были выигрывать даже с этим вариантом состава.
Ожидал ли такой прыти от "Енисея"? Ничего удивительного. Команда играла при своих болельщиках. Да, соперник играл против чемпиона, но который был не в оптимальном составе. В целом "Енисей" сыграл так, как и должен был.
rewisor
Причина неудач Спартака и ЦСКА в кубке одна и та же - это несыгранность игроков. Когда стартовый состав на кубок состоит на половину из основы и на половину из ближайшего и не очень резерва то толку будет мало. Получается лебедь, рак и щука.
17:41
FSN
Из основы только Ионов был, да выходящие на замену Березуцкий, Миланов и Странберг. По Натхо вообще всё ясно, почему он только лавку протирает. С кем выигрывать собирался, не понятно. В Енисее игроки по-опытнее будут. Результат ожидаем и закономерен
17:32
Красноармеец К
Должны были это сильно сказано! Тут Леонид Виктыч явно слукавил. Енисей всё-таки не любительская команда. Пары-тройки игроков основы явно не хватило. Тошича странно, что не взяли, последнее время засиделся на лавке.
17:22
maxbarkley
как это соперник не удивил ?! соперник победил цска, этого недостаточно ???!!! похвалил бы победителей, как все нормальные тренеры делают
17:22
Valdemarson
Эх, Лёня, Лёня...
17:21
samchk58
В России можно со всеми играть только основными составами, потому что "остальные пять" играют на уровне ещё пяти сотен
17:10
higagy
Ну, положим, замена всего состава - не есть ротация.
17:05