Кузьмин получил небольшое сотрясение в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассчитывает, что защитник Олег Кузьмин к следующему матчу восстановится от повреждения, полученного во встрече 1/16 финала Кубка России против "Оренбурга" (2:0). Игрок обороны на 48-й минуте встречи столкнулся головой с защитником соперника Дмитрием Андреевым и не смог продолжить игру.

- К сожалению, удар серьезный, сотрясение небольшое, опухоль, - цитирует официальный сайт "Рубина" Бердыева. - Надеемся, к следующей игре подойдет.

Напомним, в 11-м туре чемпионата России "Рубин" на выезде сыграет с "Ахматом". Встреча состоится 25 сентября. Начало матча - 19.30 по московскому времени.

Страшное столкновение. Кузьмин заменен из-за травмы головы