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16:12 | Футбол — Кубок России

Страшное столкновение. Кузьмин заменен из-за травмы головы

Столкновение Олега Кузьмина (справа) и Дмитрия Андреева. Столкновение Олега Кузьмина (справа) и Дмитрия Андреева. Олег Кузьмин после столкновения. Олег Кузьмин после столкновения. Олег Кузьмин после столкновения. Олег Кузьмин после столкновения. Олег Кузьмин после столкновения. Олег Кузьмин после столкновения.
Столкновение Олега Кузьмина (справа) и Дмитрия Андреева.

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не смог доиграть матч 1/16 финала Кубка России против "Оренбурга" из-за травмы, полученной на 48-й минуте встречи. Капитан казанской команды столкнулся головой с защитником соперников Дмитрием Андреевым.

Столкновение Олега Кузьмина (справа) и Дмитрия Андреева.
Столкновение Олега Кузьмина (справа) и Дмитрия Андреева.
Олег Кузьмин после столкновения.
Олег Кузьмин после столкновения.
Олег Кузьмин после столкновения.
Олег Кузьмин после столкновения.

Кузьмин после оказания покинул поле в сопровождении медицинского штаба "Рубина". Вместо него на поле появился Мориц Бауэр.

Олег Кузьмин после столкновения.
Олег Кузьмин после столкновения.
Олег Кузьмин после столкновения.
Олег Кузьмин после столкновения.
Олег Кузьмин после столкновения.
Олег Кузьмин после столкновения.

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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