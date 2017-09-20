Страшное столкновение. Кузьмин заменен из-за травмы головы

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не смог доиграть матч 1/16 финала Кубка России против "Оренбурга" из-за травмы, полученной на 48-й минуте встречи. Капитан казанской команды столкнулся головой с защитником соперников Дмитрием Андреевым.

Столкновение Олега Кузьмина (справа) и Дмитрия Андреева.

Олег Кузьмин после столкновения.

Олег Кузьмин после столкновения.

Кузьмин после оказания покинул поле в сопровождении медицинского штаба "Рубина". Вместо него на поле появился Мориц Бауэр.

Олег Кузьмин после столкновения.

Олег Кузьмин после столкновения.

Олег Кузьмин после столкновения.

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