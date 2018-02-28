17:18 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Когда теперь состоится матч "Крылья Советов" - "Спартак"? Отвечает гендиректор самарского клуба

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Генеральный директор "Крыльев Советов"  Виталий Шашков, комментируя решение перенести четвертьфинальную встречу Кубка России со "Спартаком", не смог назвать дату, когда можно провести игру. Ранее, напомним, стало известно, что из-за мороза в минус 15 градусов судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле.

- Когда теперь состоится встреча? - вопрос Шашкову.

- Это будет решать комиссия РФС, РФПЛ и ФНЛ (Андрей СИЗЯКИН)

По информации "СЭ", игра будет перенесена на апрель.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live! 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Roov

После цитаты Виталия должны быть три грустных смайлика

18:08 28 февраля

эд.гар

А нельзя перенести матч Локо-Спам ? Ведь игру при -9-10 градусах тоже нельзя назвать футболом. Хотелось бы посмотреть такое дерби при нормальной погоде. И,вообще, надо всю эту долбанутую команду из РФС заставить побегать при - 10. Думаю, они сдохли бы в течении 30 мин максимум. Было бы весело.

17:57 28 февраля

ЗЮК~

футбол>2018,зассал всю твою морду?

17:42 28 февраля

BS59

правильно перенесли все же футбол не зимний вид спорта а если серьезно то время чемпионата надо рассчитывать исходя из климатических условий страны а не тупо копировать европу кстати что то они тоже там в италии перестали играть! или же строить стадионы с крышей!

17:34 28 февраля

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