Когда теперь состоится матч "Крылья Советов" - "Спартак"? Отвечает гендиректор самарского клуба

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков, комментируя решение перенести четвертьфинальную встречу Кубка России со "Спартаком", не смог назвать дату, когда можно провести игру. Ранее, напомним, стало известно, что из-за мороза в минус 15 градусов судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле.
- Когда теперь состоится встреча? - вопрос Шашкову.
- Это будет решать комиссия РФС, РФПЛ и ФНЛ (Андрей СИЗЯКИН)
По информации "СЭ", игра будет перенесена на апрель.
Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live!
Roov
После цитаты Виталия должны быть три грустных смайлика
18:08 28 февраля
эд.гар
А нельзя перенести матч Локо-Спам ? Ведь игру при -9-10 градусах тоже нельзя назвать футболом. Хотелось бы посмотреть такое дерби при нормальной погоде. И,вообще, надо всю эту долбанутую команду из РФС заставить побегать при - 10. Думаю, они сдохли бы в течении 30 мин максимум. Было бы весело.
17:57 28 февраля
ЗЮК~
футбол>2018,зассал всю твою морду?
17:42 28 февраля
BS59
правильно перенесли все же футбол не зимний вид спорта а если серьезно то время чемпионата надо рассчитывать исходя из климатических условий страны а не тупо копировать европу кстати что то они тоже там в италии перестали играть! или же строить стадионы с крышей!
17:34 28 февраля