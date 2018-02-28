Когда теперь состоится матч "Крылья Советов" - "Спартак"? Отвечает гендиректор самарского клуба

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков, комментируя решение перенести четвертьфинальную встречу Кубка России со "Спартаком", не смог назвать дату, когда можно провести игру. Ранее, напомним, стало известно, что из-за мороза в минус 15 градусов судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле.

- Когда теперь состоится встреча? - вопрос Шашкову.

- Это будет решать комиссия РФС, РФПЛ и ФНЛ (Андрей СИЗЯКИН)

По информации "СЭ", игра будет перенесена на апрель.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live!